Севастополь, , 10:19 — REGNUM Несколько сотен взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны подняли спасатели в акватории бухты Гильзовая в Севастополе, сообщили 27 сентября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Работа водолазов Пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю

В работах от МЧС России участвовали восемь человек, привлекались одна единица сухопутной техники, одно плавсредство.

«Специалисты сводного отряда МЧС России извлекли из воды 420 артснарядов, 40 миномётных мин и 220 взрывателей — всего 680 взрывоопасных предметов военного времени. Весь арсенал находок был транспортирован на полигон и уничтожен путём контролируемого подрыва», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин.

Название «Гильзовая» бухта получила в народе именно из-за большого скопления боеприпасов. Здесь в годы Великой Отечественной войны велись ожесточённые бои. Работу по очистке бухты от взрывоопасных предметов севастопольские водолазы ведут второй год. Комплексные мероприятия по обезвреживанию военного наследия начались в 2021 году, тогда было уничтожено более 2200 взрывоопасных предметов. В 2022 году работы ведутся с середины мая.