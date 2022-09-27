Доха, 27 сентября 2022, 10:23 — REGNUM Основатель и бывший глава Международного союза мусульманских ученых шейх Юсуф Аль-Карадави умер в возрасте 96 лет. Об этом 27 сентября сообщает Al-Mayadeen.
По данным журналистов, Аль-Карадави являлся одним из основателей и идейным вдохновителем движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте, однако позднее эмигрировал в Катар.
Отмечается, что Карадави являлся одним из архитекторов ряда революций «Арабской весны»: в Египте, Тунисе, Сирии, Ливии и других странах.
В 2008 году Аль-Карадави занял третье место среди 20 личностей в списке самых влиятельных мыслителей мира по результатам опроса, проведенного журналами «Foreign Policy».
«Братья-мусульмане"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.