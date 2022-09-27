* запрещённая в России организация

Доха, 27 сентября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Основатель и бывший глава Международного союза мусульманских ученых шейх Юсуф Аль-Карадави умер в возрасте 96 лет. Об этом 27 сентября сообщает Al-Mayadeen.

«Братья-мусульмане» (запрещенная в РФ террористическая организация)

По данным журналистов, Аль-Карадави являлся одним из основателей и идейным вдохновителем движения «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте, однако позднее эмигрировал в Катар.

Отмечается, что Карадави являлся одним из архитекторов ряда революций «Арабской весны»: в Египте, Тунисе, Сирии, Ливии и других странах.

В 2008 году Аль-Карадави занял третье место среди 20 личностей в списке самых влиятельных мыслителей мира по результатам опроса, проведенного журналами «Foreign Policy».

«Братья-мусульмане"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.