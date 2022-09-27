* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 27 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Мулла Хабибулла, новый министр образования в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, приступил к работе. Он сменил на этом посту Нуруллу Мунира. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Во время церемонии представления мулла Хабибулла поблагодарил лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за оказанное доверие.

Внутренние источники в движении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что мулла Хабибулла недостаточно образован. Он был главой Совета мулл Кандагара.

По словам собеседников, мулла Хабибулла-Ага не только не имеет светского образования (школы), но не получил достаточного религиозного образования.

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В то же время, когда новый министр приступил к работе, от его имени была создана страница в «Твиттере», на которой было объявлено о возобновлении работы всех школ для девочек в ближайшие дни. Официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сразу же начали пропаганду против этой страницы и заявили, что эта учётная запись является фейковой.

Прошло больше года с момента закрытия средних школ для девочек, и, несмотря на настойчивость международного сообщества, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему лишает образования миллионы девочек.

На прошлой неделе английская газета Telegraph со ссылкой на свои источники написала, что Нурулла Мунир, бывший министр образования, был уволен за поддержку открытия средних школ для девочек. Источник сообщил изданию, что многие лидеры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят, чтобы девочки вернулись в школу, но не осмеливаются поднять голос.

Публикуются строгие приказы, включая и о закрытии средних школ для девочек, со ссылкой на муллу Хайбатуллу Ахундзада, лидера движения, которого до сих пор никто не видел.