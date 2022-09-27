Саратов, , 10:21 — REGNUM В правительстве Саратовской области произошли очередные кадровые назначения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Назначение ИА REGNUM

С 27 сентября постановлением главы Саратовской области Романа Бусаргина на должность министра культуры назначена Наталия Щелканова, министерство труда и социальной защиты возглавил Сергей Егоров.

На должность заместителя председателя регионального правительства — министра образования определена кандидатура Михаила Орлова. Депутаты Саратовской областной думы рассмотрят его назначение на ближайшем заседании.

Ранее ИА REGNUM передавало, 26 сентября пост управляющего делами правительства Саратовской области получил Евгений Денисов. В должности министра — председателя комитета культурного наследия Саратовской области утвердили Владимира Мухина.

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