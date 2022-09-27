Ростов-на-Дону, 27 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Ростовской области в 10:00 мск открылись участки для голосования на референдумах о воссоединении Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 сентября в донском избиркоме.

rostov. izbirkom.ru Паспорт гражданина ДНР

Голосование будет проходить на стационарных избирательных участках до 16:00 мск. Всего в Ростовской области подготовлено 135 помещений для голосования.

ИА REGNUM сообщало, что с 23 сентября продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Голосование проходило с помощью выездных комиссий.