Бухарест, , 10:17 — REGNUM Бухарестские правоохранители задержали десятки человек, подозреваемых в массовых беспорядках на крупнейшем стадионе румынской столицы после матча между командами сборной Румынии и Боснии и Герцеговины. Об этом 27 сентября сообщает информационная служба News. ro.

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Согласно официальной информации, в ходе встречи шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Румынии выиграла на своей территории у боснийской команды со счетом 4:1. Это вызвало негодование болельщиков из бывшей югославской республики, которые вступили в драку с румынскими фанатами. В итоге на нескольких участках трибун бухарестского стадиона «Гиулешти — Валентин Станеску» были уничтожены посадочные места.

О жертвах и пострадавших в результате потасовки не сообщается.

Задержанные граждане были оштрафованы за нарушение порядка.