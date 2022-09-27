Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Группа Metallica отправилась в концертный тур вместе с британской металл-группой Raven. Об этом сообщил Rolling Stone.

Metallica Kreepin Deth

В рамках шоу Metallica сыграет песни только 1983 и 1984 годов из своего дебютного альбома Kill 'Em All. Как отмечает издание, проект посвящён Джону и Марше Зазуле — покойной паре, подписавшей квартет на свой лейбл Megaforce Records.

«Джонни помог нам сделать первый прорыв в Нью-Йорке, выпустил наши первые альбомы на своем лейбле Megaforce Records и отправил нас в наш первый настоящий тур. Рядом с Маршей Джонни был наставником, менеджером, главой лейбла и отцом для всех нас… Мы не были бы там, где мы есть сегодня без них двоих. К сожалению, недавно мы потеряли и Джонни, и Маршу, с разницей чуть больше года», — рассказали участники Metallica.

Ранее вокалист и ритм-гитарист группы Metallica Джеймс Хетфилд развёлся с женой Франческой Хетфилд. Пара была в браке 25 лет.

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