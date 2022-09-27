Ярославль, 27 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Рыбинске Карякинский сад зимой останется открытым. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

ИА REGNUM Карякинский парк в Рыбинске

«Взвешивал все за и против. За — желание горожан. Против — стремление уберечь посадки от уничтожения. Решили, что справимся при открытом саде. Расчёт на понимание и любовь жителей к своему городу. Закроем только на период весенней распутицы — мировая практика просушки садов и парков», — сказал Дмитрий Рудаков.

Напомним, после благоустройства Карякинский сад закрывали на зимний период, чтобы сохранить растения и дорожки. Рыбинцы могли посещать парк с конца весны и до начала осени.