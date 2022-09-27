Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Символика СКА

В составе СКА шайбы забросили нападающие Дмитрий Яшкин, Валентин Зыков и Александр Волков. Вратарь Дмитрий Николаев сыграл «на ноль», отразив 18 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции, на счету команды 21 очко. «Торпедо» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 14 очками.