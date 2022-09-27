Невьянск, Свердловская область, , 10:18 — REGNUM В Невьянске Свердловской области перед судом предстанут главный инженер одного из предприятий и мастер участка. Мужчин обвиняют в нарушении охраны труда, в результате чего работник получил тяжелые травмы, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в июле 2021 года. Следствие установило, что свердловчане допустили эксплуатацию неисправного оборудование. В результате металлические листы упали на одного из работников. Его доставили в больницу с тяжёлыми травмами.

Уголовное дело направят в суд. Мужчинам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.