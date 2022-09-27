Хабаровск, 27 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Хабаровске появилась Аллея памяти дальневосточникам — бойцам войск правопорядка, которые проявили мужество и героизм во время Великой Отечественной войны и в ходе текущей специальной военной операции. Аллею открыли в рамках проведения Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия», сообщили в городской мэрии.

Cap.ru Аллея памяти

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Высажено 15 дальневосточных сосен и установлена памятная табличка о закладке аллеи. Росгвардейцы, ветераны и кадеты повязали на сосновые ветви ленточки с цветами российского триколора.

В торжественной закладке аллеи приняли участие военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, войск правопорядка, представители органов исполнительной власти и кадеты «Гвардейской смены».

«Совсем скоро наша страна отметит 80-летие победы советских войск в Сталинградской битве. Каждым посаженным сегодня деревом мы соединяем нынешние и грядущие поколения вечно живущей памятью о наших героических предках и современниках, проявивших мужество и отвагу на полях сражений. Это они завоевали для нас Великую Победу в мае 1945 года, а внуки и правнуки сегодня героически сражаются за мир и будущее России», — сказал замначальника регионального управления «Росгвардии» полковник Сергей Шишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» открыли Аллею воинской славы и доблести.