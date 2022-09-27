Барнаул, 27 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Власти Алтайского края, судя по официальному сайту, живут в другой реальности. Это в России — мобилизация, страна скорбит по ижевской трагедии. А в регионе — новости поважнее. К примеру, о том, как промышленные предприятия принимают участие в Международной выставке Maktek Eurasia 2022 в Стамбуле.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Правительство Алтайского края

В то время как известие о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 85-летию Алтайского края («учетом необходимости проведения большой и скрупулезной работы на всех уровнях по частичной мобилизации» — чиновники), почему-то опубликовано лишь в телеграм-канале алтайского правительства.

Ранее таким же образом поступили с важной информацией о прохождении частичной мобилизационной компании в регионе. Новость о том, что 59 призывников Алтайского края, которые не соответствуют заявленным ранее Министерством обороны России правилам отбора, возвращены домой, опубликована в канале с числом читателей чуть более 3400 человек, тогда как в регионе проживает более двух миллионов граждан.

С момента начала мобилизации прошла уже почти неделя, а жители региона до сих пор ждут от губернатора хоть каких-то слов поддержки мобилизации. Но вот дождутся ли?

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября 2022 года на официальном сайте правительства Алтайского края при поиске ключевого слова «мобилизация» не было ничего похожего на то, что говорил президент России. Только во второй половине дня 23 сентября появилось сухое сообщение, мол, горячую линию 122 и сайт Объясняем. рф в Алтайском крае задействовали для ответов на вопросы о частичной мобилизации.

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