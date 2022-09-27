Депутат Госсовета Чувашии не увидел ответственных за транспортные проекты
Чебоксары, 27 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Чувашии документы транспортного планирования меняются, но «нет ответственности» за принимаемые решения. Также власти должны оказывать более значимую поддержку перевозчикам, в том числе для восстановления после пандемии и в условиях роста цен из-за санкционного давления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов (ЛДПР) при обсуждении транспортного законопроекта.
Парламентарий привёл ряд аргументов, почему выступил против законопроекта, предусматривающего возможность передачи в концессию пассажирских перевозок при создании государственного предприятия. Депутат считает, что профильное министерство «недостаточно качественно» работает «в вопросе повышения качества транспортного обслуживания».
Говоря об идее заменить троллейбусными рейсами все автобусные перевозки на межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, депутат напомнил, что такая попытка уже предпринималась:
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Константин Степанов предложил изучить меры поддержки, которые оказывают перевозчикам в других регионах, в том числе для восстановления после пандемии и в условиях санкционного давления:
Напомним, что в Чувашии планируют провести транспортную реформу, охватив на первом этапе Чебоксарскую агломерацию. В частности, предлагается создать государственного перевозчика на базе муниципальных управлений Чебоксар и Новочебоксарска и заменить все автобусные перевозки (всего около 200 автобусов) на троллейбусные рейсы (пустить до 90 троллейбусов) на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск.
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Как сообщало ИА REGNUM , ранее депутаты Госсовета Чувашии одобрили предлагаемые в закон об организации перевозок пассажиров. Поправка касается возможности организации троллейбусных перевозок как на основании контракта между перевозчиком и органом власти, так и на основании концессионного соглашения.