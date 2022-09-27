Чебоксары, 27 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Чувашии документы транспортного планирования меняются, но «нет ответственности» за принимаемые решения. Также власти должны оказывать более значимую поддержку перевозчикам, в том числе для восстановления после пандемии и в условиях роста цен из-за санкционного давления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил депутат Госсовета Чувашии Константин Степанов (ЛДПР) при обсуждении транспортного законопроекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Парламентарий привёл ряд аргументов, почему выступил против законопроекта, предусматривающего возможность передачи в концессию пассажирских перевозок при создании государственного предприятия. Депутат считает, что профильное министерство «недостаточно качественно» работает «в вопросе повышения качества транспортного обслуживания».

«Дело в том, что нет ответственности. Нет ответственности ни за прошлую реформу в Чебоксарах и проблемы, которые годами после этой реформы не решаются. Всё время мы слышим про какой-то документ планирования. На каждый документ планирования мы тратим миллионы рублей — за какие-то графики, циферки, планы какие-то», — возмущался Константин Степанов.

Говоря об идее заменить троллейбусными рейсами все автобусные перевозки на межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, депутат напомнил, что такая попытка уже предпринималась:

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«Пока нет ответственности, я склонен не доверять никаким документам планированиям, никаким заверениям, никаким обещаниям просто исходя из опыта. Нет поддержки предпринимателей, которые сегодня возят людей».

Константин Степанов предложил изучить меры поддержки, которые оказывают перевозчикам в других регионах, в том числе для восстановления после пандемии и в условиях санкционного давления:

«Мы каждый раз только слышим, что когда-то всё будет хорошо».

Напомним, что в Чувашии планируют провести транспортную реформу, охватив на первом этапе Чебоксарскую агломерацию. В частности, предлагается создать государственного перевозчика на базе муниципальных управлений Чебоксар и Новочебоксарска и заменить все автобусные перевозки (всего около 200 автобусов) на троллейбусные рейсы (пустить до 90 троллейбусов) на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее депутаты Госсовета Чувашии одобрили предлагаемые в закон об организации перевозок пассажиров. Поправка касается возможности организации троллейбусных перевозок как на основании контракта между перевозчиком и органом власти, так и на основании концессионного соглашения.