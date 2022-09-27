Омск, 27 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков принял решение о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 200-летию региона. Об этом Бурков сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Омск

По его словам, в ходе подготовки к празднику была проделана большая работа, приглашены гости из других регионов и дружественных государств.

«Но последние события накладывают особый отпечаток на все торжества. Сегодня в повестке — совсем другое. Одновременно заниматься организацией праздника и мобилизацией невозможно — это диаметрально противоположные вопросы», — пишет омский губернатор.

Он добавил, что сейчас в приоритете задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

200-летние региона обязательно будет отмечаться, но позже, подчеркнул губернатор: «Сделаем это в более подходящей обстановке и праздничной атмосфере».

Что касается запланированного концерта группы «Любэ», он пройдёт на одной из мобилизационных баз.

«Сейчас важно подбодрить наших ребят», — резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бурков заявлял о том, что празднование 200-летия Омской области состоится, но без праздничного салюта.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года.