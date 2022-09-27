Москва, , 10:09 — REGNUM Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, сообщил 27 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

«Приходится напомнить ещё раз — для тех тугоухих, кто слышит только себя. Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определённых случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — написал он в телеграм-канале.

Медведев добавил, что Москва вправе применить ядерное оружие, если на России или ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений.

«Или если при агрессии с использованием обычного оружия возникнет угроза самому существованию нашего государства. Об этом недавно прямо сказал президент России (Владимир Путин)», — добавил он.

Кроме того, Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к ней соседей. Например, у нацистского Киева, который прямо управляется сегодня странами НАТО, заключил он.