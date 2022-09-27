Москва, 27 сентября 2022, 10:09 — REGNUM Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, сообщил 27 сентября зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев добавил, что Москва вправе применить ядерное оружие, если на России или ее союзников будет совершено нападение с использованием подобного вида вооружений.
Кроме того, Россия сделает всё, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к ней соседей. Например, у нацистского Киева, который прямо управляется сегодня странами НАТО, заключил он.