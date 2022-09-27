27 сентября 2022 | Время чтения 6 мин

Попытки Вашингтона изолировать страны, бросающие вызов его гегемонии, по иронии судьбы привели к тому, что те, против которых осуществлялись эти попытки, обратились друг к другу и сформировали сообщество изолированных государств. Действительно, попытки США изолировать своих противников поспособствовали укреплению того самого многополярного мира, появление которого Вашингтон обещал предотвратить.

Александр Белов, , 13:36 — REGNUM США надеялись, что у них есть сила и влияние, чтобы заставить мир изолировать Россию. За пределами Европы эту надежду реализовать оказалось непросто: даже своих союзников по Четырехстороннему диалогу по безопасности и НАТО, таких как Индия и Турция, присоединиться к своему плану по изоляции Кремля Вашингтон убедить не смог. Точно так же он не смог добиться чего бы то ни было от Китая, пишет Тед Снайдер в статье, вышедшей 27 сентября в The American Conservative.

Миссионер Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Даже в Европе попытки США изолировать Россию оказались труднодостижимыми. Хотя ЕС, казалось, поддерживал режим санкций, к апрелю объем импорта из России почти вернулся к показателям, которые были до начала конфликта на территории бывшей УССР. Такое развитие событий во многом связано с экспортом из стран, в том числе европейских, которые оказались под санкциями.

Россия на сегодняшний день обогнала Саудовскую Аравию, став вторым по величине поставщиком сырой нефти в Индию, которая теперь импортирует 819 тыс. баррелей российской нефти в день. Москва также обогнала саудовцев как крупнейший поставщик нефти в Китай, отправляя в КНР 1,98 млн баррелей в день.

Но мешает Вашингтону не только жажда российской нефти. Хотя Китай выразил «вопросы и опасения» в своем «сбалансированном» подходе к специальной военной операции на территории бывшей УССР, а Индия заявила, что сейчас не время для вооруженных конфликтов, и похвалила «дипломатию и диалог», обе страны по-прежнему подчеркивают свои дипломатические связи с Россией.

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия – Индия – Китай Kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нерендра Моди заявил в комментарии после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), что «отношения между Россией и Индией значительно улучшились». Моди отметил, что два народа являются «друзьями», которые на протяжении десятилетий «всегда стояли плечом к плечу».

«Весь мир знает о характере российско-индийских отношений, и миру также известно о глубокой дружбе, в частности, о личных дружеских связях, которые связывает нас», — добавил премьер-министр Индии, по словам которого, отношения Москвы и Нью-Дели «в будущем будут только улучшаться и укрепляться».

Председатель КНР Си Цзиньпин, согласно сообщению министерства иностранных дел Китая, заявил, что «с начала этого года Китай и Россия поддерживают эффективные стратегические контакты». Си подчеркнул, что Пекин и Москва «осуществляют тесную координацию на международной арене с целью сохранения основных норм международных отношений», и пообещал, что КНР «будет работать с РФ по выполнению своих обязанностей в качестве крупных стран, а также будут играть ведущую роль в обеспечении стабильности в мире перемен и беспорядка».

Важно отметить, что Си добавил, что Китай «будет работать с Россией, чтобы оказывать сильную взаимную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, и углублять практическое сотрудничество в области торговли, сельского хозяйства, связи и других областях». Когда речь заходит о многополярных международных организациях, таких как ШОС и БРИКС, Си подчеркнул, что «двум сторонам необходимо укреплять координацию и сотрудничество».

Изоляция России оказалась сложной задачей не только в экономическом и дипломатическом, но и в военном отношении. Например, 29 августа Москва объявила, что в сентябрьских военных учениях «Восток-2022» примут участие войска из России, Китая и Индии.

Угрозы изоляции со стороны США не сработали не только в отношении России. Несоответствие между обещаниями США и их возможностями стали видны и в случае с Ираном. 15 сентября ШОС подписала Меморандум об обязательствах с Тегераном, который вскоре сделает Иран полноправным членом организации, представляющей 43% населения мира. Членство в ШОС не только не приведет к изоляции Ирана, но и предоставит исламской республике контакты на высшем уровне и экономическое сотрудничество с Россией, Китаем и Индией. На недавнем саммите к Ирану присоединилась и Турция, которая теперь имеет статус «партнера по диалогу». В сентябре 2021 года Саудовская Аравия, Египет и Катар также были приняты в ШОС в качестве партнеров по диалогу, присоединившись к Бахрейну и Мальдивским островам.

Встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси Kremlin.ru

Иран начинает выходить из региональной изоляции. В августе Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт объявили, что вернут в Тегеран своих послов. Хотя Саудовская Аравия пока на такие шаги не пошла, ее представители несколько раз встречались с иранскими коллегами и 25 апреля провели в Багдаде, по информации Reuters, «пятый раунд «позитивных» переговоров… о нормализации двусторонних отношений». Министерство иностранных дел Ирана заявило, что «переговоры с Саудовской Аравией о возобновлении отношений также идут в позитивном направлении».

В апреле 2021 года Иран подписал 25-летнее стратегическое и экономическое партнерство с Китаем на сумму $400 млрд. А в июне этого года Иран и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 20 лет, которое охватывает многие области, включая нефть, нефтехимию, оборону, сельское хозяйство, туризм, прямые рейсы и культуру.

Венесуэла, еще одна страна, которую США пытались изолировать, также демонстрирует признаки того, что изоляция не удалась. 29 августа Колумбия вернула своего посла в Венесуэлу, поскольку новоизбранный президент Колумбии Густаво Петро выполнил свое предвыборное обещание полностью восстановить дипломатические отношения с Венесуэлой.

Потепление отношений между Колумбией и Венесуэлой — серьезное поражение американской политики по изоляции Каракаса. Колумбия долгое время была ключом к проникновению США в Латинскую Америку и базой операций против Венесуэлы. Байден написал в своей статье, что он «много раз говорил, что Колумбия является краеугольным камнем политики США в Латинской Америке и Карибском бассейне». Он также назвал отношения между двумя странами «важнейшим партнерством, в котором мы нуждаемся в этом полушарии», а Колумбию — «стержнем… для всего полушария».

Помимо открытия посольства, Петро и президент Венесуэлы Николас Мадуро планируют полностью открыть границу между двумя странами и восстановить отношения в военной области.

Перед тем как Колумбия восстановила отношения с Венесуэлой, в апреле о том же заявила и Аргентина. Коммуникации с Каракасом восстановил и ряд других латиноамериканских стран, включая Мексику, Перу, Гондурас и Чили. Возможность восстановления дипломатических отношений с Венесуэлой рассматривает и Эквадор, а президент Аргентины Альберто Фернандес призвал все страны Латинской Америки пересмотреть свои отношения с Каракасом.

Переговоры Владимира Путина с Николасом Мадуро. 2013 Kremlin.ru

Эти возможности для Венесуэлы появились после того, как президент Кубы Мигель Диас-Канель и Мадуро были приглашены на последнюю встречу Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC). Они также следят за бойкотами и демонстрацией поддержки Венесуэлы и Кубы после того, как Байден исключил их из саммита стран Америки в этом году. Несколько стран, в том числе Аргентина, Чили и Белиз, выразили протест. Мексика, Боливия, Гондурас и другие страны бойкотировали саммит.

Все три страны — Россия, Иран и Венесуэла — демонстрируют разницу между заявленной и фактической способностью США изолировать своих противников.

Попытки Вашингтона изолировать страны, бросающие вызов его гегемонии, по иронии судьбы привели к тому, что те, против которых осуществлялись эти попытки, обратились друг к другу и сформировали сообщество изолированных государств. Действительно, попытки США изолировать своих противников поспособствовали укреплению того самого многополярного мира, появление которого Вашингтон обещал предотвратить.