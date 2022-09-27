Первоуральск, Свердловская область, , 10:16 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области от военкомата отправилась ещё одна группа мобилизованных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отправка мобилизованных Александр Комаров © ИА REGNUM

Отправка состоялась утром 27 сентября. Проводить призывников в армию пришли их родственники и друзья.

Отправка мобилизованных Александр Комаров © ИА REGNUM

Один из мобилизованных сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что был готов к призыву. «Я нужен Родине!» — кратко отчеканил гражданин Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября от военкомата тоже уехала группа мобилизованных. А первая отправка состоялась 22 сентября.

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