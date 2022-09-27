«Я нужен Родине!» — на Урале проводили ещё одну партию мобилизованных
Первоуральск, Свердловская область, 27 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области от военкомата отправилась ещё одна группа мобилизованных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Александр Комаров ИА REGNUM
Отправка мобилизованных
Отправка состоялась утром 27 сентября. Проводить призывников в армию пришли их родственники и друзья.
Александр Комаров ИА REGNUM
Отправка мобилизованных
Один из мобилизованных сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что был готов к призыву. «Я нужен Родине!» — кратко отчеканил гражданин Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября от военкомата тоже уехала группа мобилизованных. А первая отправка состоялась 22 сентября.