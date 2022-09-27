Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Санкт-Петербург потратит 3,9 млрд рублей на закупку 207 современных городских автобусов различных марок. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых автобусов в Петербурге

До конца 2022 года Петербург получит более 200 автобусов марок «ЛиАЗ», «НефАЗ» и «МАЗ». В Петербурге завершилось подведение итогов закупочных процедур.

Каждое транспортное средство сможет вместить не менее 97 человек. Кроме того, их функционал позволяет осуществлять перевозку маломобильных граждан. А двигатели имеют класс экологической безопасности Евро-5.

Отметим, что Петербург ранее приобрёл 216 автобусов. Вся партия в 423 транспортных средства поступит до конца 2022 года.