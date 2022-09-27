Токмак, Украина, 27 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства города Токмака Пологовского района Запорожской области к отопительному сезону проверяют пензенские специалисты. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

t. me/penzregru В Запорожье готовятся к отопительному сезону

На сегодняшний день полностью готовы к отопительному сезону две городские котельные, ожидают лишь подключение газа. Поступление топлива в Токмак со стороны Мелитополя планируется до 15 октября.

Пензенская область оказывает подшефному Пологовскому району необходимую помощь в подготовительных работах: доставлены трубы, насосы и другое оборудование.

В отопительный период пензенцы продолжат содействовать в проведении оперативных аварийных работ. Уже сформирована бригада, оснащенная всем необходимым, включая транспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пологовском районе основное внимание по восстановлению уделяют объектам образования и здравоохранения. Также приведут в порядок три объекта водоснабжения в Токмаке, Молочанске и Розовке. Отдельно в программу вошли котельные в Токмаке и Пологах.

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