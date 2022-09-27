* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 10:07 — REGNUM Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Газни решили, что жители кишлаков Урчугу и Ваг уезда Навур должны заплатить кочевникам два миллиона афгани. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Газни ISAF Headquarters Public Affairs Office

Источники сообщают, что это решение радикалы приняли на основании утверждений кочевников, что, одна кочевница была ранена жителями этих деревень много лет назад.

По словам собеседников, жители кишлака Урчугу отправили в уезд 500 тысяч афгани через одного из жителей для передачи талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и кочевникам. Но получив эту сумму, радикалы взяли его в заложники и заключили в тюрьму, а жителям деревни сообщили, что этот человек не будет освобождён, пока они не внесут оставшиеся 500 000 афгани.

Это решение было принято «комиссией» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой были предоставлены все полномочия для вынесения вердикта. Исходя из этого, жители кишлака Ваг, расположенного рядом с кишлаком Урчугу, должны заплатить ещё один миллион афгани.

Источники добавляют, что в течение последних месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) различными способами оказывали давление на жителей этих двух селений и принуждали их подчиниться решению этой комиссии.

Также на прошлой неделе кочевники при поддержке боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили две семьи из кишлака Джушан этого же уезда и заперли их дома.

Согласно источникам, при поддержке местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) владельцы этих домов, Мамур Али Хусейн и Мохаммед Реза Юсуфи, «признались» письменно и на видеозапись, что их дома и земли являются собственностью кочевников.

Источники добавляют, что у кочевников нет документов, подтверждающих, что эти дома и имущество принадлежат им, но при помощи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) они вынудили эти семьи покинуть свои дома и оставить имущество.

Между тем, ряд жителей кишлаков Джушан и Сабз Малам уезда Навур в течение нескольких недель были заключены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тюрьму в уезде Рашидан провинции Газни.

Кочевники утверждают, что двое из их людей были убиты много лет назад в местности Дагдаги далеко от этих двух кишлаков, а их 600 овец пропали. Согласно источникам, комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посещает эти деревни и пытается заставить местных жителей признаться в том, что кочевники были убиты людьми этих двух кланов.

Но жители этих сёл обратились к кочевникам с просьбой представить, есть ли у них достоверные документы по их иску, чтобы дело можно было решить через суд. Согласно источникам, кочевники хотят, чтобы решение по этому вопросу приняла комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили в тюрьму и избили нескольких жителей этих двух кишлаков, чтобы заставить их дать признательные показания. Радикалы также заявили, что их комиссия примет решение по этому вопросу в ближайшее время и местные жители должны его выполнить.

До этого сообщения о принуждении, шантаже и навязывании претензий кочевников с помощью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступали и из других уездов Газни.