Париж, 27 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отправится с государственным визитом в США 1 декабря, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон и Джо Байден

«Этот визит станет свидетельством глубины и силы отношений между Соединенными Штатами и Францией, нашим старейшим союзником», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что главы Франции и США обсудят ситуацию на территории бывшей УССР, Россию, всемирную конференцию по изменению климата, запланированную в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

«Мы придаем большое значение нашим отношениям с Францией. Отношения основаны на общих демократических ценностях, экономических связях и сотрудничестве в области обороны и безопасности», — добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, отношения между Парижем и Вашингтоном пережили серьезный кризис, когда Австралия внезапно объявила, что отказывается от контракта на покупку французских подводных лодок.