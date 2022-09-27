Москва, 27 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В России может быть создан новый федеральный округ, куда войдут новые четыре субъекта, считает член Совфеда от Крыма Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

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В ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях проходят референдумы, где жители отвечают на вопрос о воссоединении с Россией.

В связи с этим Цеков допустил создание нового федерального округа, пишут РИА Новости. Крым может войти в состав этого округа, а может и не войти, рассуждает парламентарий.

На сегодняшний день в России восемь федеральных округов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу гражданам России призывного возраста, но его оперативно поправили другие парламентарии.