Владикавказ, , 10:01 — REGNUM Министр внутренних дел Северной Осетии Андрей Сергеев провёл выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс» в связи большим потоком граждан России, желающих выехать в Грузию после объявленной частичной мобилизации. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МВД республики.

КПП «Верхний Ларс» Sktu.customs.gov.ru

Отмечается, что для снижения напряжённости ситуации было решено разрешить пересекать границу не только на транспорте, как раньше, но и пешком. Также были даны распоряжение по дополнительным мерам обеспечения безопасности дорожного движения и порядка.

«Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября, по данным властей Северной Осетии, перед КПП «Верхний Ларс» на въезд в Грузию скопилась очередь из 3100 автомобилей.

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