Владикавказ, 27 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Северной Осетии Андрей Сергеев провёл выездное совещание на пункте пропуска «Верхний Ларс» в связи большим потоком граждан России, желающих выехать в Грузию после объявленной частичной мобилизации. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба МВД республики.

Sktu.customs.gov.ru КПП «Верхний Ларс»

Отмечается, что для снижения напряжённости ситуации было решено разрешить пересекать границу не только на транспорте, как раньше, но и пешком. Также были даны распоряжение по дополнительным мерам обеспечения безопасности дорожного движения и порядка.

«Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развёрнут мобилизационный пункт военкомата», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября, по данным властей Северной Осетии, перед КПП «Верхний Ларс» на въезд в Грузию скопилась очередь из 3100 автомобилей.