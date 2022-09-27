Ставрополь, 27 сентября 2022, 10:01 — REGNUM В Ставропольском крае направят 120 млн рублей на доэкипировку мобилизованных земляков. Денежные средства выделены из регионального бюджета, сообщил 26 сентября губернатор края Владимир Владимиров.
Как подчеркнул Владимиров, поддержку обязаны оказывать муниципальные власти и семьям бойцов, направленных в войска в рамках частичной мобилизации.
Напомним, ранее губернатор Ставрополья поручил органам власти на местах позаботиться, чтобы «семьи мобилизованных не столкнулись с материальными или бытовыми трудностями, пока их защитники выполняют свой долг перед Родиной».
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