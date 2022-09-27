Ставрополь, 27 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае направят 120 млн рублей на доэкипировку мобилизованных земляков. Денежные средства выделены из регионального бюджета, сообщил 26 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

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«На доэкипирование призванных на Ставрополье бойцов мы уже выделили из краевого бюджета 120 миллионов рублей. Продолжим заботиться о наших бойцах и после направления в воинские части. Для этого налаживаем сейчас диалог с командованием», — написал глава субъекта РФ в своем телеграм-канале.

Как подчеркнул Владимиров, поддержку обязаны оказывать муниципальные власти и семьям бойцов, направленных в войска в рамках частичной мобилизации.

«Поручил предусмотреть единовременную краевую выплату по мобилизации — по 50 тысяч рублей. В ближайшее время будет разработан региональный нормативный акт», — сообщил Владимиров.

Напомним, ранее губернатор Ставрополья поручил органам власти на местах позаботиться, чтобы «семьи мобилизованных не столкнулись с материальными или бытовыми трудностями, пока их защитники выполняют свой долг перед Родиной».