Волгоград, , 10:17 — REGNUM Повышенный спрос на услуги нотариусов и в отделах ЗАГсов из-за частичной мобилизации отмечают в Волгоградской области.

Брак, семья, ЗАГС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Нотариальные конторы увеличили часы работы. Мобилизованные волгоградцы стараются до отправки в военные части оформить различные документы и доверенности. Очереди возникли и в органах ЗАГСа — резервистов расписывают в день подачи заявления. Власти отмечают, что заключить брак в ускоренном порядке, например, при получении повестки из военкомата, можно было и ранее, однако в условиях частичной мобилизации желающих зарегистрировать отношения стало действительно больше, сообщают «Новости Волгограда».

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.