Волгоград, 27 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Повышенный спрос на услуги нотариусов и в отделах ЗАГсов из-за частичной мобилизации отмечают в Волгоградской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Брак, семья, ЗАГС

Нотариальные конторы увеличили часы работы. Мобилизованные волгоградцы стараются до отправки в военные части оформить различные документы и доверенности. Очереди возникли и в органах ЗАГСа — резервистов расписывают в день подачи заявления. Власти отмечают, что заключить брак в ускоренном порядке, например, при получении повестки из военкомата, можно было и ранее, однако в условиях частичной мобилизации желающих зарегистрировать отношения стало действительно больше, сообщают «Новости Волгограда».

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация объявлена в России с 21 сентября.