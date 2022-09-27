Москва, 27 сентября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Москве в районе Хорошево-Мневниках на улице Нижние Мневники возведут Международную хоккейную академию имени Александра Овечкина, сообщается на портале мэра столицы.

(сс) s.yume Александр Овечкин

Площадь выделенного земельного участка составит 3 га, площадь Международной хоккейной академии — более 43 тыс. кв. метров. Сейчас заканчивается проектирование объекта, строительство начнется уже в 2022 году.

В ледовом комплексе появится здание ледовой арены площадью более 20 тыс. кв. метров, комплекс проживания спортсменов с центром восстановления и реабилитации. Будет создано более 200 рабочих мест.

ИА REGNUM ранее сообщало, в столице проводится хоккейный турнир «Кубок мэра Москвы».

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