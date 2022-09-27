Екатеринбург, 27 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области дали согласие на утверждение кандидатур первого заместителя губернатора и министра социальной политики. Решение принято 27 сентября в рамках очередного заседания регионального парламента.

Алексей Колчин ИА REGNUM На здании Законодательного собрания Свердловской области

Кандидатуру Алексея Шмыкова на должность первого замгубернатора региона депутаты поддержали единогласно. Также единогласно проголосовали за Андрея Злоказова в качестве свердловского министра социальной политики.

Отметим, назначение первого замгубернатора, министра социальной политики, министра финансов, главы министерства управления государственным имуществом происходит по особой схеме. Сначала предложенную кандидатуру согласует заксобрание, затем указ подписывает губернатор.