Луганск, , 09:59 — REGNUM Свой голос на в референдуме по вопросу о воссоединении с Россией отдал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся», — сказал журналистам глава ЛНР после прохождения процедуры голосования.

При этом Пасечник подчеркнул, что на данный момент все попытки киевского нацистского режима сорвать проведение референдума оказались тщетными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Алчевск из-за обстрелов ВСУ эвакуировали в бомбоубежище три избирательных участка.