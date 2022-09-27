Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Смольный объявил конкурс на украшение центра Санкт-Петербурга, на это из бюджета города готовы выделить чуть более 57 млн рублей, следует из опубликованных на сайте государственных закупок двух заявок.

Дарья Драй ИА REGNUM Световые украшения в Новый год в Санкт-Петербурге

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего на украшение города к Новому году в Петербурге в этом году готовы потратить более 600 млн рублей (в 1,5 раза больше, чем годом ранее). Например, на главную елку города заложено чуть более 25 млн рублей. Однако траты на украшения и развлечения в дни проведения специальной военной операции некоторые депутаты и горожане Петербурга предлагают сократить.

Как следует из документов объявленных государственных закупок, Городской центр рекламы и праздничного оформления готов выделить чуть более 57 млн рублей для украшения опор освещения и тросовых конструкциях, а также деревьев в Центральном и Адмиралтейском районах.

Что касается спальных районов, то, к примеру, в самом большом Приморском районе на оказание услуг по оформлению территории в местной администрации готовы потратить всего 7,6 млн рублей. В то время как в Петроградском районе на эти же цели готовы выделить 24,5 млн рублей, а в Пушкинском районе — чуть более 10 млн рулей.