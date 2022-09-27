Воронеж, , 09:57 — REGNUM Более двух тысяч звонков поступило от жителей Воронежской области на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации за 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В общей сложности на горячую линию обратились 2 112 человек

В 93% случаев консультации провели специалисты МФЦ, остальные случаи по нетиповым запросам находятся в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев дал ряд поручений по проведению частичной мобилизации. В частности, он потребовал тщательно проверить все сообщения о нарушении прав жителей, получивших повестки, а также внимательно относится ко всем обращениям на горячую линию 122.