Луганск, , 09:56 — REGNUM В городе Алчевск эвакуировали в бомбоубежище три избирательных участка. Об этом 27 сентября сообщила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

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Она рассказала об обстреле со стороны киевских войск города Алчевска, из-за чего три участка были эвакуированы в бомбоубежище.

«После того, как ситуация будет стабилизирована, участки продолжат свою работу», — сказала Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 сентября ВСУ выпустили по Алчевску шесть ракет из РСЗО HIMARS.