Красноярск, 27 сентября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. После трагедии в Ижевске в школах Красноярского края ещё раз проверят меры безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

По данным пресс-службы краевого министерства образования, усиления мер безопасности в красноярских школах не требуется, так как все образовательные учреждения хорошо охраняются.

Как передаёт портал Gornovosti.ru, в Красноярске за безопасностью в школах следят лицензированные частные охранные предприятия или Росгвардия. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете города.

Минобразования ещё раз направит в регионы письма с просьбой проверить, как организована охрана в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Ижевске произошла 26 сентября. В школу №88 ворвался её бывший выпускник. Мужчина открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Более 20 человек ранены. В Удмуртии объявлен траур.

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