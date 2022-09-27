* запрещённая в России организация

Доха, 27 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Представитель политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе подчеркнул, что правительство движения не намерено признавать Израиль. Об этом сообщает Ariana News.

RonAlmog Флаг Израиля

Говоря о возможности нормализации отношений между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Израилем, представитель политического офиса радикалов в Дохе Мохаммад Наим отметил поддержку группировкой палестинского народа.

В связи с этим Мохаммад Наим заявил, что позиция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении Иерусалима ясна и решительна, а то, что Израиль делает на палестинских землях, является жестокостью, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этого не приемлют.

«Признание Израиля или установление с ним отношений вообще невозможно, и этому нет места в политике талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — продолжил Наим.

Представитель политического офиса подчеркнул: «Политика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во всех вопросах осуществляется с учётом шариата и национальных интересов».