Ульяново, Калужская область, 27 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Порядка 330 единиц 50 мм минометных мин было обнаружено 26 сентября в лесном массиве, что в окрестностях деревни Озерна Ульяновского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Главное управление МЧС России по Калужской области 330 единиц 50 мм минометных мин было обнаружено в лесном массиве, что в окрестностях калужской деревни Озерна

По информации калужских взрывотехников, — это одна из крупнейших за последнее годы находка боеприпасов времён Великой Отечественной войны на территории региона. Несмотря на то, что миномётные мины открыто пролежали в лесу около 80 лет, они все также представляют опасность для людей.

Взрывотехники МЧС благополучно обезвредили опасные находки.