Бухарест, 27 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о намерении выделить €1,8 млрд для реализации программ по развитию цифровых технологий на всей территории страны. Об этом 27 сентября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Как заявил в Бухаресте румынский министр транспорта и коммуникаций Сорин Гриндяну, нововведение позволит «вывести Румынию на принципиально новый уровень развития средств связи».

«Мы уже выигрываем от качественных и доступных услуг в сфере IT, — отметил, в частности, он. — В будущем инновации придут в каждый румынский дом».

Предполагается, что соответствующая сумма будет предоставлена из фондов Национального плана восстановления и устойчивости Румынии (PNRR), частично спонсируемого Еврокомиссией. При этом на сегодняшний день официальный Бухарест не афиширует регулярно возникающие в ряде румынских регионов перебоев с подачей электроэнергии и отсутствие в сотнях населенных пунктов стационарных объектов мобильной связи.