Кяхтинский район, Бурятия, 27 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в совершении ДТП, в результате которого погиб малолетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

(сс) qimono Молоток судьи

По данным следствия, обвиняемому один из родственников оставил на хранение микрогрузовик Toyota Toyoace. Не имея водительских прав, мужчина регулярно пользовался автомобилем. 29 мая он вновь взял машину, посадил в трёхместную кабину сына, а также трёх детей младшего брата и поехал в соседнее село.

«На обратном пути домой на 38-м км автодороги «Мурочи-Тамир-Кудара-Сомон» водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. Один из племянников при опрокидывании машины вылетел наружу, и его придавило кабиной. 5-летний мальчик погиб на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Остальные дети были госпитализированы в больницу с различными травмами. Как выяснилось позже, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По итогам слушаний обвиняемый признан виновным и приговорён к 7 годам исправительной колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором погибли четыре человека. В числе погибших двое взрослых и две девочки 7 и 9 лет.

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