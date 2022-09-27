Благовещенск, 27 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Задачи по организации устойчивой связи выполняли мобилизованные в Амурской области. Тренировка проводилась для связистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Отвечающие за качество связи подразделения пытались установить соединения, преодолевая помехи и в полевых условиях. Во время радиотренировки также проверялась работа оборудования и аппаратуры, различных каналов связи.

«Военнослужащие выполнили нормативы по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью с использованием современной аппаратуры», — отметили в ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области начались учения на полигоне «Екатеринославский». Военнослужащими мотострелковых подразделений выполнены первые боевые стрельбы.