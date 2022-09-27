Владивосток, 27 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Госохотнадзор Приморья пополнил автопарк несколькими единицами новой техники, которую передал Центр «Амурский тигр», сообщили в пресс-службе правительства края.

Putin.kremlin.ru Тигр

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Всего охотнадзор получил шесть внедорожников «Нива» и четыре квадроцикла. Их будут использовать непосредственно специалисты, которые работают «на земле», сохраняя биологическое разнообразие и обеспечивая охрану краснокнижных видов, в том числе амурского тигра.

Несколько автомобилей получили службы охраны федеральных особо охраняемые природные территорий и наиболее ответственные охотпользователи, которые демонстрируют стабильный рост численности диких животных в своих угодьях, осуществляют эффективную их охрану, проводят биотехнологические мероприятия.

Руководитель Центра «Амурский Тигр» Сергей Арамилев отметил, что передача техники — не разовая акция, делается это регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии рейды по охотнадзору проходят в усиленном режиме.