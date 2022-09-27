Уфа, , 09:55 — REGNUM 12 сотрудников Сибайского концертно-театрального объединения проводили на службу в рамках частичной мобилизации в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба этого объединения.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Для защиты нашей Родины»: частичная мобилизация в России — все новости»

Сообщается, что у здания военного комиссариата г. Сибай и Хайбуллинского района состоялись торжественные проводы призванных в рамках частичной мобилизации.

«Из Сибайского концертно-театрального объединения проводили 12 защитников Отечества. Желаем нашим дорогим ребятам вернуться живыми и здоровыми!!! Возвращайтесь с Победой, с честью выполнив свой долг!» — сообщает пресс-служба.

Читайте также: В Башкирии 30% убывших в места боевого слаживания являются добровольцами

А также: Глава Башкирии — мобилизованным: «Работайте, братья!»