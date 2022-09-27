Вашингтон, 27 сентября 2022, 10:11 — REGNUM Маловероятно, что страны Запада резко увеличат поставки вооружений Киеву. Подготовки к поставкам тяжёлой техники нет, сообщает 27 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — отмечает издание, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из ЕС.
Четыре собеседника издания сообщили, что отсутствуют какие-либо признаки подготовки к поставкам тяжёлых вооружений из Европы киевскому режиму. Речь идёт в том числе о немецких танках Leopard. Их используют Испания, Нидерланды, Турция и другие страны НАТО. Для передачи таких машин другим странам требуется разрешение Берлина. Запросов об экспорте танков Киеву не было.
В Италии помощь Киеву оказалась вытеснена из списка приоритетных задач её правительства на фоне дефицита средств и проведения выборов, поставки вооружений замедлились с июля.
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