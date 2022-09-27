Вашингтон, 27 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Маловероятно, что страны Запада резко увеличат поставки вооружений Киеву. Подготовки к поставкам тяжёлой техники нет, сообщает 27 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке трофейного вооружения ВСУ

«Вряд ли произойдёт резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены новые табу в отношении их вида, поскольку США проявляют осторожность, а запасы ключевых вооружений Европы на исходе», — отмечает издание, ссылаясь на высокопоставленного чиновника из ЕС.

Четыре собеседника издания сообщили, что отсутствуют какие-либо признаки подготовки к поставкам тяжёлых вооружений из Европы киевскому режиму. Речь идёт в том числе о немецких танках Leopard. Их используют Испания, Нидерланды, Турция и другие страны НАТО. Для передачи таких машин другим странам требуется разрешение Берлина. Запросов об экспорте танков Киеву не было.

В Италии помощь Киеву оказалась вытеснена из списка приоритетных задач её правительства на фоне дефицита средств и проведения выборов, поставки вооружений замедлились с июля.

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