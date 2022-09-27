Астана, , 09:51 — REGNUM Политические реформы, проводимые в Казахстане, нацелены на продвижение по пути демократии. Об этом 27 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что могут возникать вопросы, зачем проводятся такие изменения политической системы.

«Пост президента не должен занимать один человек в течение длительного срока. Будь то в мире или в нашей стране, если лишь один человек долгие годы занимает высшую должность, такая ситуация не даёт чести ни этой стране, ни её руководителю», — сказал Токаев.

Президент отметил, что нужно уступать дорогу новым политикам. По мнению Токаева, в целом граждане понимают, в чём суть политических реформ.

Напомним, Токаев установил проведение досрочных выборов президента на 20 ноября. Ранее срок президентского правления в Казахстане был увеличен до семи лет, но избираться можно будет лишь один раз.

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