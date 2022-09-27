Душанбе, 27 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в школе №88 Ижевска, где накануне в результате стрельбы погибли 17 человек, включая 11 детей, направил президенту России Владимиру Путину президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмомали Рахмон

«С чувством глубокой печали воспринял трагическую весть о бесчеловечном акте вооружённого нападения на одну из школ города Ижевска, повлекшем за собой гибель и тяжелые ранения десятков детей и взрослых граждан Российской Федерации. Выражаю Вам, родным и близким погибших наши искренние соболезнования и слова сочувствия», — говорится в письме.

Также Рахмон пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате нападения на ижевскую школу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у дома молодежи в Пензе был организован стихийный мемориал в память о погибших в школе №88 в Ижевске.