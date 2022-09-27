Турнир UFC с участием Олейника пройдёт без зрителей
Лас-Вегас, США, 27 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (США) пройдёт без зрителей. Об этом 27 сентября сообщил журналист Дэймон Мартин в Twitter.
«Турнир, в главном бою которого встретятся Маккензи Дерн и Янь Сяонань, будет закрыт для зрителей и журналистов, как сообщили представители UFC», — написал Мартин.
Отмечается, что такое решение связано с договором UFC о проведении трансляций в «метавселенной» — виртуальном пространстве, в котором люди взаимодействуют друг с другом с помощью технологий виртуальной реальности.
Турнир состоится в ночь на 2 октября. На нём выступит российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник, который проведёт поединок против представителя Швеции Илира Латифи.