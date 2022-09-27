Луганск, 27 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Старобельском районе Луганской Народной Республики участковые избирательные комиссии перенесли на резервные участки из-за угроз членам комиссий. Об этом сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

Kuvasato.com Голосование

По её словам, два участка в Старобельском районе ЛНР перенесли для работы на резервных участках после угроз членам комиссии, поступившим на телефон.

Как сообщало ИА REGNUM, явка в ЛНР по итогам четырёх дней голосования превысила 83%.